Крещенские купания в Тюмени начались литургией и крестным ходом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Традиционные крещенские купания начались в Тюмени 18 января с богослужения и освящения воды в Свято-Троицком мужском монастыре и на набережной Туры. После литургии верующие прошли крестным ходом к иордани, где после церемонии освящения первые желающие смогли окунуться в четырех оборудованных купелях.

"Каждый, кто хочет очистить тело, душу и сердце, может использовать эту святую воду. Воды наших рек освящаются со времен князя Владимира и становятся нашим российским Иорданом, - напомнил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. - Этой водой водой мы окропляем наши дома, а крепким сердцем благословляется окунаться в этот Иордан".

Напомним, что согласно православной традиции в Крещение вода, набранная с благоговением из любого источника, считается освященной. Поэтому запастись ей может любой верующий, даже если нет возможности посетить храм или Иордань. Автоцистерны с очищенной на водозаборах водой будут находиться в Крещение у Свято-Троицкого мужского монастыря и в районе Антипино, а также на оз. Липовом.

В 2023 году на льду Туры в районе монастыря оборудованы шесть палаток для переодевания, купания продлятся до полуночи и возобновятся 19 января в 9 часов. "Толщина льда на Туре в районе набережной по нашим замерам составляет в настоящее время от 53 до 57 сантиметров, - рассказал начальник региональной инспекции по маломерным судам Сергей Каплин. - Исходя из этого мы рассчитали, что одновременно у купелей могут находиться до 100 человек".

"Ощущения отличные. Уже 10 лет занимаюсь моржеванием, поэтому дело привычное, - поделился один из первых окунувшихся в купель тюменцев. - Сегодня вечером с друзьями по зимнему плаванию отправимся в баню".

Напомним, по оценкам организаторов купаний участие в них примут до 10 тыс. жителей Тюмени. Для парковки транспорта открыта территория за монастырем, ближайшие парковки у набережной на время купаний работают бесплатно. На Крещение работа общественного транспорта в Тюмени продлена до полуночи.

Николай Ступников