Тюменские медики советуют отказаться от иммуностимулирующих препаратов в эпидсезон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иммуностимулирующие препараты в нынешний эпидсезон лучше не принимать. Особенность организма человека такова, что его иммунная система достаточно истощена коронавирусной инфекцией, поэтому, как говорится, загнанную лошадь нельзя подстегивать.

Таким мнением с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" поделилась аллерголог-иммунолог Университетской клиники, кандидат медицинских наук, доцент кафедры теории и практики сестринского дела Тюменского медуниверситета Елена Сагадеева.

"Нужно, чтобы клетки, в том числе лимфоциты, в достаточном количестве выросли. У многих низкий уровень лейкоцитов, лимфоцитов, а именно они ответственны за иммунный ответ. Они должны нормализоваться. При нынешних инфекциях не бывает высоких цифр лейкоцитоза. Этот сезон особенный по вирусным инфекциям. В пандемию коронавируса гриппа фактически не было. Была изоляция, поэтому в конкуренции вирусов победил ковид", - говорит она.

доцент кафедры теории и практики сестринского дела Тюменского медуниверситета Елена Сагадеева | Фото: ТМУ доцент кафедры теории и практики сестринского дела Тюменского медуниверситета Елена Сагадеева | Фото: ТМУ

Грипп отличается высокой температурой, но в этом году медики говорят о том, что температура у пациентов была в основном невысокая или совсем не было.

По словам Елены Сагадеевой, при заболевании ОРВИ, гриппом следует семь дней пролежать, принимать препараты. При первых признаках осложнений вызвать врача и обследоваться. Потому что вслед за вирусной инфекцией может быть бактериальная.

"Если человек не часто болеющий, то ему достаточно для восстановления недели, а если пациент болеет часто, то он будет восстанавливаться недели три. Идет угнетение продукции интерферонов, особенно вирусом гриппа В. То, что рекомендовали при ковиде – гриппферон, генферон – можно и стоит применять. В период эпидемии для ослабленных людей до заболевания и при заболевании", - сказала иммунолог.

Если через месяц после заболевания наблюдаются симптомы ослабления иммунитета, то стоит обратиться к терапевту или иммунологу, пройти обследование. Врач примет решение о назначении иммуностимуляторов.

"Сейчас на первый план выходит витамин Д. Его нужно назначать по результатам исследования. Также рекомендован витамин В, магний В6. Если раньше мы говорили, что для иммунных клеток нужен селен и цинк для восстановления, то в настоящее время их дотация не показывает эффект в силу угнетения клеток. Эти микроэлементы тоже можно исследовать при желании", - заключила врач.

Анжела Лебедева