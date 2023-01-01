Детский технопарк "Кванториум" в Тюмени открыл набор в новые группы

| Фото: информационно-методический центр Тюмени | Фото: информационно-методический центр Тюмени

Набор в новые группы открылся в детском технопарке "Кванториум" в Тюмени. Занятия для ребят в возрасте от 11 до 17 лет проводятся бесплатно в первую и вторую смену, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Среди образовательных направлений предлагаются: "Хайтек цех" — это работа с 3D-принтерами, фрезерными и токарными станками с ЧПУ, станками лазерной резки и гравировки, "Робоквантум" — конструирование машин и механизмов, "Энерджиквантум" — знакомство с возобновляемой энергетикой, работой экологически чистых двигателей. Также родители могут записать ребенка на "Автоквантум" — это проектирование и создание дистанционно пилотируемого прототипа транспортного средства, в "IT-квантум" — изучение языков программирования, основ разработки приложений или "Медиаквантум", где проходят занятия для юных журналистов, блогеров, видеографов и фотографов.

Запись ведется через "Навигатор дополнительного образования Тюменской области". Подробности можно узнать по телефону 8 (3452) 290-331 или по адресу пр. Геологоразведчиков, 6а.