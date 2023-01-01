Штраф за езду на автомобиле без госномеров получил житель Челябинска в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Штраф за езду на автомобиле без госномеров получил житель Челябинска в Тюмени. О нарушителе сообщил один из горожан, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД 22-летнего челябинца на Mercedes. Он демонстративно на одном из перекрестков на ул.Республике вышел из машины, снял госномера, положил их в багажник и дальше поехал без них.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя и оштрафовали его по ст.12.2 ч.2 на 5 тыс. рублей.