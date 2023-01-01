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Юные тюменские танцоры и вокалисты победили в международном конкурсе

Общество, 11:36 19 января 2023

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Награды международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества "Московское время" завоевали воспитанники дворца творчества и спорта "Пионер". Успешными выступления оказались для воспитанников вокальной, танцевальной и цирковой студий, сообщает пресс-служба учреждения.

Участники ансамбля эстрадного танца "Карнавал" завоевали Гран-при в номинации "Танцевальное предложение, 13-16 лет", а также стали лауреатами I степени в номинациях: "Танцевальное предложение, 10-12 лет", "Эстрадный танец, 6-9 лет", "Эстрадный танец, 10-12 лет" "Современный танец, 13-16 лет".

Достойно представили Тюменскую область и воспитанники студии эстрадного вокала "Дебют". Ребята из ансамбля "Грани" взяли Гран-при фестиваля в номинации "Эстрадный вокал смешанная группа", в сольном исполнении отличилась 16-летняя вокалистка ансамбля "Гравитации" Эльмира Таштимирова. Ансамбли "Ура", "Гравитации", "Праздник", "Грация", "Браво", "Жара" студии отмечены званием "Лауреат I степени", каждый в своей возрастной категории.

Юные артисты цирковой студии "Арлекин" в номинациях "Цирковое искусство, смешанная группа" и "Цирковое искусство, 7-9 лет" стали лауреатами I степени, в номинациях "Цирковое искусство, 10-12 лет" и "Цирковое искусство, 12-14 лет" - лауреатами II степени.

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# вокалисты , Дворец Пионер , конкурс , хореография

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