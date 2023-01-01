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Ишимец убил уснувшего на кухне знакомого

Происшествия, 13:37 19 января 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Подозреваемого в убийстве знакомого жителя Ишима ждет суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, мужчина до смерти забил заснувшего на кухне приятеля деревянным бруском.

Установлено, что в ночь на 12 ноября 2022 года обвиняемый после ссоры с сожительницей вернулся домой пьяным и увидел на кухне спящего знакомого, женщина спала в соседней комнате. Мужчина взял деревянный брусок и нанес им не менее 15 ударов по голове и телу потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте. Обвиняемый скрылся, но вскоре был задержан.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и подачи в суд.

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# Ишим , следователи , суд , убийство , уголовное дело

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