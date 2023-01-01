  • 19 января 202319.01.2023четверг
  • USD68,8728
    EUR74,5882
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Год Героев России откроют в Тобольске в феврале

Общество, 17:31 19 января 2023

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Торжественное открытие Года Героев России пройдет в Тобольске в феврале 2023. Мероприятия патриотической направленности расписаны на год, сообщает администрация города.

В течение года в трех школах установят именные парты Героев России, проведут зональный слет в рамках проекта "Патриоты Отечества" и городскую научно-практическую конференции "Растим патриота и гражданина: теория, опыт, инновации".

Запланированы городской бал кадетов и юнармейцев "Славится героями Россия!", торжественные мероприятия по приему в кадеты и посвящение в ряды "Юнармии", спортивные соревнования, события с городами-побратимами и городами-партнерами.

В течение 2023 года пройдут "Диалоги с героями", на которых школьники и студенты встретятся с Героями России, выдающимися людьми города, региона и страны. Запланированы "Дискуссии поколений", "Уроки героя" и другие встречи.

"Год Героев России" – уникальный проект, реализуемый региональной общественной организацией "Герои Урала" и муниципальными образованиями Свердловской области. Соглашение о взаимном сотрудничестве между общественной организацией и Тобольском подписали 14 декабря 2022.

"В течение 2023 года в городе запланировано проведение совместных тематических мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое, нравственное воспитание детей и молодежи, формирование у них активной гражданской позиции, чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества", – добавили в пресс-службе администрации Тобольска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# история , патриотизм , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 19.01.2023Стратегию озеленения города представили тюменцам
17:31 19.01.2023Год Героев России откроют в Тобольске в феврале
17:19 19.01.2023Сборник "Имена и книги" планируется издать к 60-летию тюменского отделения Союза писателей России
17:08 19.01.2023122 старшеклассника Тюменской области участвуют в региональном этапе ВсОШ по русскому языку