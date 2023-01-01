Год Героев России откроют в Тобольске в феврале

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Торжественное открытие Года Героев России пройдет в Тобольске в феврале 2023. Мероприятия патриотической направленности расписаны на год, сообщает администрация города.

В течение года в трех школах установят именные парты Героев России, проведут зональный слет в рамках проекта "Патриоты Отечества" и городскую научно-практическую конференции "Растим патриота и гражданина: теория, опыт, инновации".

Запланированы городской бал кадетов и юнармейцев "Славится героями Россия!", торжественные мероприятия по приему в кадеты и посвящение в ряды "Юнармии", спортивные соревнования, события с городами-побратимами и городами-партнерами.

В течение 2023 года пройдут "Диалоги с героями", на которых школьники и студенты встретятся с Героями России, выдающимися людьми города, региона и страны. Запланированы "Дискуссии поколений", "Уроки героя" и другие встречи.

"Год Героев России" – уникальный проект, реализуемый региональной общественной организацией "Герои Урала" и муниципальными образованиями Свердловской области. Соглашение о взаимном сотрудничестве между общественной организацией и Тобольском подписали 14 декабря 2022.

"В течение 2023 года в городе запланировано проведение совместных тематических мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое, нравственное воспитание детей и молодежи, формирование у них активной гражданской позиции, чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества", – добавили в пресс-службе администрации Тобольска.