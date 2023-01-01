В Тюменской области в 2023 году сохранены все льготные программы детского отдыха

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все льготные программы по отдыху и оздоровлению детей за счет средств бюджета Тюменской области сохранены в 2023 году. Планируется, что участниками оздоровительной кампании станут 255 тысяч ребят.

Об этом на открытом семинаре организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов72 – Мы вместе" сообщила вице-губернатор Тюменской области, председатель межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей Ольга Кузнечевских.

На бесплатные путевки могут претендовать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Также это могут быть дети из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей - в 2022 году из этой категории в оздоровительных лагерях отдохнуло 750 человек.

"Географические представления наших коллег из Краснодона о Тюменской области не соответствует реальности. Им кажется, что это так далеко, холодно и страшно, поэтому желающих пока не так много. Но при этом те ребята, которые у нас уже были, хотят побывать здесь снова", – поделилась она.

Кроме этого, право на бесплатный отдых получили дети военнослужащих и мобилизованных, принимающих участие в СВО. За зимний период по этой программе уже отдохнуло около 100 юных тюменцев.

Сохранен подход и к предоставлению путевок на условиях софинансирования. В каникулярный период родительская доплата составит 50%, во внеканикулярный период - 30%.

Будет предоставлено и льготное питание в лагерях с дневным пребыванием, отдых для всех категорий детей на условиях софинансирования, а также реабилитационные детские путевки и путевки "Мать и дитя" в оздоровительные организации региона.

Президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова отметила, что кроме восстановления здоровья и организации познавательного досуга детей, важно не забывать про воспитательный и развивающий потенциал.

Отметим, в 2022 году в 655 организациях Тюменской области отдохнуло более 249 тысяч детей, из них по льготным программам за счет средств областного бюджета - 86 тысяч ребят.

Виктория Макарова