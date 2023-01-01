Квест "История одного дома" пройдет в усадьбе Колокольниковых в День студента

| Фото: группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте | Фото: группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте

Квест "История одного дома" пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 25 января в 18 часов. Мероприятие — часть программы ко Дню российского студенчества.

Квест в игровой форме знакомит с единственной сохранившейся в Тюмени купеческой усадьбой. Участники игры разгадают запутанные истории дома на улице Царской, познакомятся с его жителями в разный период. Главное правило — расшифровать историю и понять, что произошло, связав каждую карточку залом музея.

Стоимость участия в квесте — 100 рублей, посетить мероприятия можно по Пушкинской карте.