Иммунитет у горожан стал слабее, чем у селян, утверждает тюменский врач

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иммунитет у горожан стал слабее, чем у селян. Это доказывают исследования ученых и практиков. Связать это можно с микро и макроэкологией, питанием.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала аллерголог-иммунолог Университетской клиники, кандидат медицинских наук, доцент кафедры теории и практики сестринского дела Тюменского медуниверситета Елена Сагадеева.

"Жителей городов и сельские жители отличаются по степени заболеваемости, иммунитету. Сельские жители больше пребывают на свежем воздухе, у них больше физическая нагрузка, все это влияет на иммунную систему", - говорит она.

Для укрепления иммунитета жителям городов доктор советует вести здоровый и активный образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться, особенно в эпидсезон.

"Физическая нагрузка должна быть до приятной усталости – ходьба, велосипед, плавание, скандинавская ходьба, спортзал. Учитывать возраст и физические возможности при выборе нагрузки. Их можно наращивать", - отмечает Елена Сагадеева.

По ее словам, несмотря на то, что люди стали чаще болеть вирусными инфекциями, продолжительность жизни увеличивается. В Тюменской области есть долгожители, в том числе и те, кому под 100 лет.

"Это говорит о том, что не столь плохой у нас иммунитет. Есть надежда, что мы преодолеем массивное воздействие вирусов, их нужно обуздать и вакцинироваться. Есть индивидуальные противопоказания, но стоит вакцинироваться как от гриппа, коронавируса, так и от таких заболеваний как корь, вирус папилломы человека, другие", - рекомендует доцент кафедры теории и практики сестринского дела Тюменского медуниверситета.

Анжела Лебедева