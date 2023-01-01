Снятые тюменцами документальные фильмы покажут в кинотеатрах Владимирской области

| Фото: кадр из фильма "В ответе" | Фото: кадр из фильма "В ответе"

Документальные фильмы "Раскатка", "В ответе", "На равных", "Мы просто шутим" и "Своими руками", снятые командой тюменского молодежного портала Moi-portal.ru, покажут жителям Владимирской области. Их увидят школьники и студенты, жители сел, поселков и городов. Все картины предоставлены Владимирскому учреждению культуры "Киноцентр" в бесплатное и бессрочное пользование.

"В 2022 году наши фильмы показали на крупных фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Видимо, эти работы заметили. В январе нам написали представители бюджетного учреждения культуры Владимирской области "Киноцентр" и попросили разрешение на демонстрацию фильмов от Moi-portal.ru. Они ежегодно пополняют библиотеку кинолент в своих учреждениях, интересует их, в частности, социальная тематика. Так сложилось, что у нас довольно много работ, которые связаны с этим направлением", – рассказал руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.

Он отмечает, что такое сотрудничество дает возможность тюменским авторам показать свои фильмы за пределами региона, получить обратную связь. "Киноцентр" Владимирской области получил разрешение на демонстрацию кинолент на экранах Владимира и Владимирской области.

"В съемках всех этих пяти картин я участвовал как режиссер и продюсер. Приятно, что в других городах люди будут ходить на наши фильмы. Надеюсь, что эти киноленты заставят людей задуматься над чем-то, изменить свою жизнь. Может, кто-то найдет себе хобби: один из фильмов рассказывает о развитии скейтбординга в Тюмени. Это круто, когда фильмы авторов из одного города показывают в другом. Возможность такой дистрибуции в других городах для создателей кино – всегда классно", – добавил Дмитрий Колобов.

Сотрудники Moi-portal.ru не обсуждали возможность показа тюменцам фильмов авторов из Владимирской области, но, как отмечает Дмитрий Колобов, команда портала в 2023 году планирует реализовать совместные проекты с жителями других регионов. Так, в 2022 году состоялась встреча с представителями ульяновского кинематографа, создающими документальное и игровое кино.

"Совместные проекты планируем реализовать как на территории Тюмени, так и в Ульяновске. Возможно, будут и другие города. Думаю, совместно покажем фильмы разных авторов в нашем городе", – добавил руководитель Moi-portal.ru.

Отметим, все документальные фильмы Moi-portal.ru доступны в разделе "видео" в сообществе портала во ВКонтакте.

Инна Пахомова