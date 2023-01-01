На первом лектории Тюменской школы креативных индустрий расскажут о грантовом конкурсе

| Фото: vk.com/tarkitmn | Фото: vk.com/tarkitmn

Публичный лекторий запускает Тюменская школа креативных индустрий совместно с музейным комплексом им. И.Я. Словцова. На первой встрече 26 января тюменцам расскажут об акселераторе креативных индустрий, гранте ТАРКИ, актуальных формах поддержки креативных предпринимателей, сообщают организаторы.

Также в лектории обсудят календарный план событий в сфере креативных индустрий, события на пешеходной улице Дзержинского, тюменскую школу креативных индустрий.

Начало в 18 часов.