  • 20 января 202320.01.2023пятница
  • USD68,8467
    EUR74,4058
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

До минус 3 градусов ожидается в Тюменской области в выходные дни

Общество, 10:24 20 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От 3 до 7 градусов ниже ноля ожидается в Тюменской области в предстоящие выходные, 21 и 22 января. При этом, по данным центра Фобос, в отдельных районах в воскресенье возможен небольшой снег.

В Тюмени 21 января в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, днем минус 3 градуса, ночью – минус 5. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.

22 января показания термометров днем составят минус 3 градуса, ночью – минус 9. Синоптики также прогнозируют небольшой снег и западный ветер со скоростью 5 метров в секунду.

В начале следующей недели станет чуть прохладнее. 23 января в дневные часы ожидается минус 7 градусов, 24 января – минус 10. Ночная температура воздуха в эти дни опустится до минус 13. Осадки в первой половине недели маловероятны.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 20.01.2023Более 60 учеников Тюменской области готовятся к Всероссийской олимпиаде по биологии на базе ТюмГМУ
12:03 20.01.2023Ярмарка на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени будет работать до 15 февраля
11:52 20.01.2023Тюменских подростков приглашают на день профориентации
11:41 20.01.2023Эксперт: власти Тюменской области поддерживают активных и неравнодушных жителей