До минус 3 градусов ожидается в Тюменской области в выходные дни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От 3 до 7 градусов ниже ноля ожидается в Тюменской области в предстоящие выходные, 21 и 22 января. При этом, по данным центра Фобос, в отдельных районах в воскресенье возможен небольшой снег.

В Тюмени 21 января в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, днем минус 3 градуса, ночью – минус 5. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.

22 января показания термометров днем составят минус 3 градуса, ночью – минус 9. Синоптики также прогнозируют небольшой снег и западный ветер со скоростью 5 метров в секунду.

В начале следующей недели станет чуть прохладнее. 23 января в дневные часы ожидается минус 7 градусов, 24 января – минус 10. Ночная температура воздуха в эти дни опустится до минус 13. Осадки в первой половине недели маловероятны.

Любовь Голышева