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Тюменские волейболисты сыграют с "ИжГТУ-Динамо" из Ижевска

Спорт, 11:30 20 января 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские волейболисты сыграют с "ИжГТУ-Динамо" из Ижевска в 13 туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А" в спорткомплексе "Академия спорта" в Тюмени 21 и 22 января. Матчи будут начинаться в 15 часов 30 минут.

Сейчас тюменцы лидируют в таблице, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Подопечные Сергея Шульги уже гарантировали себе первое место в своей группе по итогам предварительного этапа. В их активе 22 победы в 24 встречах.

Команда из Ижевска замыкает список из восьми команд. Динамовцы выиграли шесть матчей. Они уже потеряли шансы на попадание в четверку сильнейших.

Напомним, соперники встречались в первом круге в Ижевске. Тогда сибиряки выиграли оба матча со счетом 3:1 и 3:1.

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# ВК Тюмень , волейбол

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