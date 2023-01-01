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В больницах Тюменской области численность врачей в 2022 году увеличилась на 150

Общество, 11:19 20 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На 150 человек увеличена численность врачей в государственных учреждениях здравоохранения в Тюменской области в 2022 году. До 100% вырос показатель укомплектованности средним медперсоналом, сообщает информационный центр правительства региона.

Кроме этого, за год был на 20% увеличен целевой набор для поступления в Тюменский государственный медицинский университет. А с 2019 года более 5 тысяч медиков прошли дополнительное обучение за счет средств регионального бюджета в рамках проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами".

В 2023 году реализация всех запланированных мероприятий проекта будет продолжена. Одним из основных ожидаемых результатов проекта в 2023 году станет укомплектованность медицинских организаций первичного звена врачами на 100%.

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# врачи , Медицина

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