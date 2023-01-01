В Тюменском театре кукол спустя пять лет откроют малую сцену

| Фото: vk.com/kukli.kto72 | Фото: vk.com/kukli.kto72

Малую сцену откроют в Тюменском театре кукол к началу сезона, к осени 2023 года. Это произойдет спустя пять лет после решения пожарной службы - сцену закрыли в октябре 2018 года из-за того, что не было аварийного выхода.

Об этом директор Тюменского театра кукол Роман Явныч рассказал во время пресс-конференции в Арт-кафе Тюменского драмтеатра 19 января.

"Мы рассчитываем, что к началу сезона, к осени, мы вернем нашу аудиторию в малый зал. Сейчас этот вопрос уже практически решен. Спектакли будут идти параллельно с основной сценой театра", - говорит он.

С момента закрытия малой сцены постановки показывали сначала в фойе театра, с октября 2021 года – в ДК "Нефтяник".

По словам Романа Явныча, в 2023 году в театре запланировано четыре премьеры. В ближайшее время в Тюмень приедут режиссер Светлана Озерская и художник Андрей Запорожский из Санкт-Петербурга. На малой сцене они поставят моноспектакль "Невероятные приключения барона Мюнхгаузена". Премьера состоится 25 февраля. Они же начнут работать над "Дюймовочкой". Этот спектакль представят в большом зале 3 марта.

"На октябрь у нас запланирован возрастной спектакль 18 плюс - "Мастер и Маргарита". Он будет большой, постановочный, сложный и актерски, и технически. Мы надеемся, что благодаря акции "Семейная пятница" взрослые увидят, что театр кукол не только для детей", - отметил директор театра.

Еще одну премьерную постановку создадут Ольга и Юрий Устюговы из Москвы. Они поставят спектакль "Первый снег" для самых маленьких зрителей от 10 месяцев до 4 лет.

Тюменский театр кукол в 2023 году проведет обменные гастроли с нижегородским театром 23-26 апреля, с тобольским драмтеатром - в мае. Также театр кукол покажет свои спектакли на сценах Ишима и Омска.

Анжела Лебедева