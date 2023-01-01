День инженерных войск отмечают в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День инженерных войск отмечают в Российской Федерации 21 января. В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова прошли занятия по боевой и специальной подготовке курсантов и офицеров. В практических занятиях приняли участие более 350 военнослужащих.

В настоящее время в училище по специальностям инженерных войск обучаются более 1 тыс. курсантов со всей России, а также более 300 иностранцев, сообщает Минобороны России.

Плановые занятия включали в себя спектр специализированных задач. Помимо общевойсковой, тактико-специальной подготовки, отработки элементов антитеррора, штурма зданий, тактической медицины и вождения боевых машин.

Личный состав отработал также установку и обезвреживание противопехотных и противотанковых мин, работу с миноискателями, действия минно-розыскных расчетов с собаками, изготовление и подрыв зажигательных трубок, огневой и электрический способы взрывания, подрыв сосредоточенных зарядов и другие элементы и навыки взрывного дела.

Курсанты и офицеры продемонстрировали отлаженные навыки и умелые действия на инженерной технике. Военнослужащие инженерных войск выполнили нормативы по возведению фортификационных сооружений, маскировке военной техники и позиций, работе на лесопильном комплексе.

Отработке практических действий предшествует курс теории и отработка всех элементов боевой и специальной подготовки на современных динамических тренажерах с использованием 3D и VR реальности, что полностью имитирует управление инженерной специальной техникой.

Отметим, что в ТВВИКУ большое внимание уделяется физической культуре и спорту. Личный состав в ходе зимнего периода обучения занимается плаванием в центре закаливания под открытым небом, проходит лыжную подготовку на территории учебного центра училища, играет в волейбол, а также тренирует другие военно-прикладные виды спорта.

Видео Минобороны РФ.