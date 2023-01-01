Тюменских подростков приглашают на день профориентации

| Фото: t.me/dtzn_tyumen | Фото: t.me/dtzn_tyumen

День семьи в центре профориентации пройдет в Тюмени 21 января для подростков и их родителей. Начало - в 10 часов, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Пока подростки будут проходить профориентационное тестирование, родители смогут пообщаться с психологами центра, узнать о том, какие профессии сейчас востребованы, получить советы, как помочь детям в выборе профессионального пути.

После тестирования и беседы семьи отправятся на экскурсию по специально оборудованным модулям-кабинетам. Там можно ненадолго погрузиться в профессию: поставить внутримышечную инъекцию в модуле "Здравоохранение", переместить груз на тренажере стропальщика в модуле "Промышленность" или пострелять в модуле "Силовые ведомства".

Участие в мероприятии бесплатное. Обязательна предварительная запись по телефону 27-31-18.