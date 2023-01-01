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Соревнования по керлингу пройдут в Нижнетавдинском районе в День снега

Спорт, 18:42 20 января 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Всемирный День снега отметят в Нижнетавдинском районе 22 января. В 12 часов на катке спортивного комплекса Нижней Тавды (ул. Парковая, 9) стартует традиционный спортивный праздник, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участие в мероприятии примут воспитанники отделений спортивной школы: волейболисты, футболисты, теннисисты, дзюдоисты, самбисты, шахматисты, лыжные гонщики. Присоединиться смогут и местные жители. Для всех желающих будет бесплатно работать прокат спортивного инвентаря.

Жители и гости района смогут покататься на коньках, лыжах, посоревноваться в веселых стартах на льду, а также сыграть в керлинг. После мероприятия участников угостят горячим чаем со сладостями.

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# День снега , Нижнетавдинский район

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