Соревнования по керлингу пройдут в Нижнетавдинском районе в День снега

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Всемирный День снега отметят в Нижнетавдинском районе 22 января. В 12 часов на катке спортивного комплекса Нижней Тавды (ул. Парковая, 9) стартует традиционный спортивный праздник, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участие в мероприятии примут воспитанники отделений спортивной школы: волейболисты, футболисты, теннисисты, дзюдоисты, самбисты, шахматисты, лыжные гонщики. Присоединиться смогут и местные жители. Для всех желающих будет бесплатно работать прокат спортивного инвентаря.

Жители и гости района смогут покататься на коньках, лыжах, посоревноваться в веселых стартах на льду, а также сыграть в керлинг. После мероприятия участников угостят горячим чаем со сладостями.