Две пьесы современных драматургов представит Тюменский драмтеатр в 2023 году

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Две пьесы современных драматургов представит Тюменский драмтеатр в 2023 году на сцене "Молодость". Это "Полярная болезнь" Марии Малухиной из Москвы и "Медовый человек" питерского драматурга Евгении Скирды.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор театра Сергей Осинцев во время пресс-конференции в Арт-кафе 19 января.

"Сцена "Молодость" подразумевает постановку пьес современников. Совсем недавно мы провели лабораторию по современной драматургии Союза театральных деятелей. По итогам несколько пьес нам показались интересными. Одна из них - "Полярная болезнь", она о челночницах, которые едут на Север продавать вещи. Мы для себя открыли актера Тюменского театра кукол Антона Нестеренко не только как актера, но и как режиссера. Он помогал нашим актрисам, у нас не хватило актеров, мы пригласили из театра кукол одного. Вот эту пьесу и еще одну - "Медовый человек" - мы поставим на сцене "Молодость"", - говорит Осинцев.

По словам директора Тюменского драмтеатра, сегодня главный лидер в области современной драматургии – это Николай Коляда из Екатеринбурга.

"Несколько раз мы пытались с ним поработать, пока не случилось, но я надеюсь, в дальнейшем мы будем рассматривать его пьесы, его учеников, потому что сегодня основной пласт современной драматургии - именно Николай Коляда", - отметил Сергей Осинцев.

Анжела Лебедева