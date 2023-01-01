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Фестиваль Сергея Рахманинова пройдет в Тюменской филармонии в 2023 году

Общество, 11:02 22 января 2023

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Фестиваль Сергея Рахманинова пройдет в Тюменской филармонии в 2023 году. Он приурочен к 150-летию со дня рождения композитора. Запланировано четыре концерта с приглашением ведущих пианистов России.

Об этом рассказал директор филармонии Александр Березин во время пресс-конференции в Арт-кафе Тюменского драмтеатра 19 января.

"Учитывая масштаб личности композитора, его огромный вклад в культуру, решено провести фестиваль, который будет состоять из четырех концертов. Они раскроют всю многогранность великого композитора", - уверен он.

Один из вечеров в филармонии будет посвящен романсам Рахманинова, другой - фортепианной музыке. Тюменский оркестр проведет концерты с пианистом Александром Гиндиным. Он уже знаком тюменским слушателям. 1 апреля, в день рождения Сергея Рахманинова, солистом концерта станет пианист Александр Ключко, лауреат конкурса Рахманинова.

В 2023 году отмечается 120-летие со дня рождения композитора Арамана Хачатуряна.

"Мы не будем ограничиваться одним концертом, начнем 9 февраля с концерта, в котором прозвучит музыка композитора из балетов "Спартак" и "Гаянэ". В планах провести еще два концерта по творчеству маэстро, в том числе с приглашением дирижера из Армении", - говорит Александр Березин.

2023 год стал юбилейным для самой Тюменской филармонии, коллектив отметит 65-летие. Также значимые даты у коллективов "Зори Тюмени" - 45 лет, оркестр "Камерата Сибири" - 25 лет. Юбилейные концерты намечено организовать во время фестиваля "Алябьевская осень".

Анжела Лебедева

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# музыка , Тюменская филармония , фестиваль

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