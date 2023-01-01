Александр Моор поздравил студентов с праздником знаний и молодости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День российского студенчества - праздник знаний и молодости, оптимизма и романтики. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя студентов региона.

По словам главы области, сегодня покоряют науки и осваивают профессии более 46 тыс. студентов в вузах региона, еще почти 37 тыс. человек получают среднее профессиональное образование. В этот праздничный день дань уважения отдают и преподавателям. Они делятся своим опытом, знаниями и умением, вкладывают энергию и душу в подготовку специалистов. Теплая память о времени учебы, наставниках и студенческом братстве сохраняется на долгие годы. Для всех этот период стал фундаментом будущих жизненных успехов.

Каждый год студенты Тюменской области выступают инициаторами важных проектов и дел, участвуют в их реализации. Они проявляют мужество и гуманизм в рядах волонтёров, продемонстрировали свои лучшие качества в борьбе с пандемией и во время специальной военной операции. Добиваются признания и заявляют о себе в различных сферах. Становятся победителями престижных всероссийских и международных конкурсов. Активно работают Студенческий центр и Студенческий совет Тюменской области. Здесь находят поддержку молодежные инициативы и студенческие объединения. Еще больше современных возможностей получать образование и заниматься самореализацией появится у студентов благодаря созданию в Тюмени межвузовского кампуса. Заявка региона на его строительство получила одобрение на федеральном уровне.

"Дорогие друзья, желаю вам никогда не отступать перед трудностями, не останавливаться на достигнутых рубежах, не бояться решать самые сложные задачи. Пусть ваша жизнь будет насыщена позитивными событиями, новыми открытиями. Здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!" - сказал Александр Моор.