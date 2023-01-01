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Показательные полеты и выставка техники ждут тюменцев на авиашоу "В гостях у ЮТэйр"

Общество, 08:10 24 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиашоу "В гостях у "ЮТэйр" пройдет традиционно на аэродроме Плеханово в Тюмени 14 августа. Начало - в 10 часов, вход свободный, сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.

Организаторы покажут парк вертолетов "ЮТэйр" - крупнейших в мире по грузоподъемности, в том числе самый большой отечественный вертолет Ми-26.

Также гости смогут пообщаться с пилотами, увидеть показательные выступления и посмотреть город с высоты птичьего полета на вертолете.

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# UTair , авиашоу

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