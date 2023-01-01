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30 тыс. рублей мошенники украли у жительницы Уватского района

Происшествия, 19:02 20 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница уватского района 1988 г.р. стала жертвой обмана и перевела мошенникам 30 тыс. рублей. Полиция пытается выяснить, кто причастен к совершению преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Девушка обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился следователем из Москвы, сообщил, что на её имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги потерпевшей необходимо следовать указаниям сотрудника банка, который в кратчайшие сроки с ней свяжется.

Через минуту поступил звонок якобы от сотрудницы банка. Она попросила девушку снять с карты все деньги и положить их на "безопасный счет" по номеру телефона, который ей продиктовала злоумышленница. Когда потерпевшая выполнила указания аферистов, она поняла, что стала жертвой обмана. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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# мошенники , УМВД России по Тюменской области

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