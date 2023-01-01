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Тобольские врачи проводят выездные консультации в Заболотье

Общество, 09:42 21 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи областной больницы № 3 (Тобольск) проводят выездные консультации для пациентов из труднодоступных территорий с длительной сезонной изоляцией, сообщает медучреждение.

В новом году первая врачебная бригада в составе кардиолога и эндокринолога, а также двух медицинских сестер силами Тобольского отделения центра медицины катастроф вылетела в д. Ачиры в Заболотье. В течение четырех часов на базе местного ФАПа специалисты осмотрели 30 сельчан, которым по результатам ранее проведенных исследований потребовались консультации узких специалистов. К маломобильному пациенту врачи приехали на дом.

Пациентам провели повторную вакцинация против новой коронавирусной инфекции, измерили уровень кислорода в крови, артериальное давления и сделали ЭКГ.

Консультации узких специалистов предполагали сбор анамнеза, осмотр, корректировку медикаментозной терапии и дополнительные назначения. В результате медосмотров врач-эндокринолог впервые выявил сахарный диабет у одного пациента - ему выписаны бесплатные препараты и показано периодическое наблюдение у терапевта. Другому пациенту предстоит лечение по поводу анемии. Врач-кардиолог назначил коронароангиографию двум пациентам и выписал направление на госпитализацию. Еще один пациент отправился на вертолете с врачами в кардиологическое отделение стационара на расширенное обследование и лечение по поводу установленной стенокардии. Для консультаций других специалистов в Ачиры планируется ещё несколько вылетов медицинских бригад различных профилей.

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# Заболотье , здравоохранение , медицинская помощь

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