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Полпред Владимир Якушев поздравил бойцов инженерных войск УФО и ветеранов службы

Общество, 10:00 21 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев поздравил бойцов инженерных войск и ветеранов службы с профессиональным праздником.

"Военный инженер – сложная и ответственная специальность. Она требует знаний и опыта. Умения решать нестандартные задачи и быть внимательным к мелочам. Инженерные части доблестно выполняют служебные задачи в местах боевых действий. Сражаются с терроризмом и устраняют последствия природных и техногенных катастроф", - сказал Владимир Якушев.

Он отметил, что Уральский федеральный округ – кузница лучших инженерных кадров для Вооружённых Сил. Здесь расположен один из ведущих российских военных вузов – Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ). За годы существования вуз подготовил 16 тыс. офицеров. Более ста из них стали генералами в различных силовых структурах и ведомствах России и стран ближнего зарубежья. Пять выпускников ТВВИКУ удостоены звания Героя Российской Федерации.

"С началом специальной военной операции у инженерных войск появилось много новых, непростых задач. Не сомневаюсь: вы с ними справитесь! Желаю вам успеха, благополучия и всего самого доброго!", - добавил полпред.

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# Владимир Якушев , День инженерных войск , ТВВИКУ

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