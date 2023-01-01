Тюменцы отметили Лунный Новый год с иностранными студентами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт, посвященный Новому году по лунному календарю, состоялся в концертном зале Тюменского государственного института культуры 21 января. Зрителям представили национальные игры, спектакль и песни в популярном жанре K-pop.

Гостям дарили открытки красного цвета, символизирующего праздник. Для тюменцев подготовили танцы, зажигательные музыкальные композиции. Вьетнамцы в традиционных костюмах показали спектакль "Вьетнамский дух", корейские студенты – кавер-дэнс представление. На протяжении праздника ведущие рассказывали зрителям о том, как Новый год празднуют в Китае, Вьетнаме, Корее, о традициях народов азиатских стран.

Так, перед Лунным Новым годом китайцы заняты уборкой, поскольку считают, что вместе с мусором из углов нужно вымести злых духов. Люди также запускают фейерверки: чем это будет громче – тем удачнее будет год. Вьетнамцы в Новый год ходят друг к другу в гости и обмениваются пожеланиями. У корейцев принято совершать специальный поклон – "себэ" – перед представителями старшего поколения, за это они получают красные конверты с денежными подарками.

Постоянной даты Нового года в странах Азии нет. Согласно лунному календарю, год стартует на второе после зимнего солнцестояния новолуние. Отметим, 2023 год по лунному календарю наступает 22 января.

"Мы подготовили много красивых номеров, чтобы показать нашу культуру. Во Вьетнаме в Новый год собираются все члены семьи. Вместе готовим и садимся за праздничный стол", – поделился вьетнамец Нгуен Куанг Хай

Студент из Китая Ли Цзяхао отмечает привычный для себя праздник в другой стране впервые. Он сказал, что здесь, в Тюмени, у него уже появились друзья, с которыми он будет праздновать. "Тюмень – красивый город. Чем-то похож на мой родной город. В провинции Шандунь, откуда я приехал, тоже есть снег, но не так много, как в России", – добавил иностранный студент.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий менеджер Центра привлечения и интеграции иностранных обучающихся ТюмГУ Надежда Петрова, впервые Лунный Новый год состоялся в Тюменском государственном университете в 2019 году. Тогда студенты из Кореи, Китая и Вьетнама объединились и создали небольшое музыкальное представление. Зрителям впервые вручили открытки, подписанные на трех языках. "Китайцы подписывали их иероглифами. Жители Тюмени, пришедшие на тот концерт, были в восторге. Письменность у всех разная. У корейцев нет иероглифов, у них письмо называется "хангыль". Вьетнамцы тоже не отставали. В итоге подготовили очень красивые, яркие открытки. В 2023 году мы сделали то же самое", – поделилась она.

Это не единственное мероприятие, которое ежегодно организуют сотрудники Центра привлечения и интеграции иностранных обучающихся ТюмГУ вместе со студентами. Они проводят Дни арабской культуры, латиноамериканский карнавал, различные школы, например, арабистики, включающие в себя обучение и концертную часть. Разные культуры объединяет фестиваль Cultfest, который реализуют в Тюмени в конце октября.

Инна Пахомова