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Тюменцы отметили Лунный Новый год с иностранными студентами

Общество, 20:14 21 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт, посвященный Новому году по лунному календарю, состоялся в концертном зале Тюменского государственного института культуры 21 января. Зрителям представили национальные игры, спектакль и песни в популярном жанре K-pop.

Гостям дарили открытки красного цвета, символизирующего праздник. Для тюменцев подготовили танцы, зажигательные музыкальные композиции. Вьетнамцы в традиционных костюмах показали спектакль "Вьетнамский дух", корейские студенты – кавер-дэнс представление. На протяжении праздника ведущие рассказывали зрителям о том, как Новый год празднуют в Китае, Вьетнаме, Корее, о традициях народов азиатских стран.

Так, перед Лунным Новым годом китайцы заняты уборкой, поскольку считают, что вместе с мусором из углов нужно вымести злых духов. Люди также запускают фейерверки: чем это будет громче – тем удачнее будет год. Вьетнамцы в Новый год ходят друг к другу в гости и обмениваются пожеланиями. У корейцев принято совершать специальный поклон – "себэ" – перед представителями старшего поколения, за это они получают красные конверты с денежными подарками.

Постоянной даты Нового года в странах Азии нет. Согласно лунному календарю, год стартует на второе после зимнего солнцестояния новолуние. Отметим, 2023 год по лунному календарю наступает 22 января.

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"Мы подготовили много красивых номеров, чтобы показать нашу культуру. Во Вьетнаме в Новый год собираются все члены семьи. Вместе готовим и садимся за праздничный стол", – поделился вьетнамец Нгуен Куанг Хай

Студент из Китая Ли Цзяхао отмечает привычный для себя праздник в другой стране впервые. Он сказал, что здесь, в Тюмени, у него уже появились друзья, с которыми он будет праздновать. "Тюмень – красивый город. Чем-то похож на мой родной город. В провинции Шандунь, откуда я приехал, тоже есть снег, но не так много, как в России", – добавил иностранный студент.

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Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий менеджер Центра привлечения и интеграции иностранных обучающихся ТюмГУ Надежда Петрова, впервые Лунный Новый год состоялся в Тюменском государственном университете в 2019 году. Тогда студенты из Кореи, Китая и Вьетнама объединились и создали небольшое музыкальное представление. Зрителям впервые вручили открытки, подписанные на трех языках. "Китайцы подписывали их иероглифами. Жители Тюмени, пришедшие на тот концерт, были в восторге. Письменность у всех разная. У корейцев нет иероглифов, у них письмо называется "хангыль". Вьетнамцы тоже не отставали. В итоге подготовили очень красивые, яркие открытки. В 2023 году мы сделали то же самое", – поделилась она.

Это не единственное мероприятие, которое ежегодно организуют сотрудники Центра привлечения и интеграции иностранных обучающихся ТюмГУ вместе со студентами. Они проводят Дни арабской культуры, латиноамериканский карнавал, различные школы, например, арабистики, включающие в себя обучение и концертную часть. Разные культуры объединяет фестиваль Cultfest, который реализуют в Тюмени в конце октября.

Инна Пахомова

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# Вьетнам , Китай , концерт , Корея , лунный календарь , Новый год , праздник

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