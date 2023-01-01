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Открыто движение по новому участку трассы Тюмень-Омск в Ялуторовском районе

Общество, 10:16 22 января 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Открыт обновленный участок трассы Тюмень-Омск с 42 км по 74 км в Ялуторовском районе. С 22 января движение транспорта здесь осуществляется по четырем полосам в двух направлениях с разделительным ограждением, исключающим встречный разъезд транспорта. сообщает ГИБДД Тюменской области.

На участке новой дороги несут службу дополнительные наряды ДПС, информируя водителей об изменениях в организации движения и необходимости выбирать безопасный скоростной режим. Автоинспекторы работают также в местах выезда из населенных пунктов, напоминая о запрете движения налево при выезде на федеральную трассу.

На 58 км километре автодороги на выезде из поселка Беркут установлен светофор. Он будет действовать до окончания строительства разворотной петли.

Скорость движения на новом участке трассы ограничена до 90 км в час, на участке с 61 по 63 км - до 50 км в час в связи с дорожными работами.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения быть внимательнее на дороге, следовать указаниям дорожных знаков и инспекторов ДПС. Скоростной режим контролируется передвижными комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , трасса Тюмень-Омск

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