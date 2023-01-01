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Молодого человека сбил грузовой состав на перегоне Камышлов – Аксариха

Происшествия, 10:57 23 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства травмирования мужчины грузовым поездом выясняют сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте. 21 января на перегоне станций Камышлов – Аксариха пострадал 20-летний житель Камышлова.

Установлено, что машинист тепловоза заметил человека, перебегавшего пути по регулируемому пешеходному переходу перед приближающимся грузовым составом.

Машинист подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение. Пострадавшего с травмами госпитализировали в одну из больниц Камышлова.

Со слов друга пострадавшего полицейским стало известно, что молодой человек видел состав, но не захотел ждать и побежал перед приближающимся поездом.

Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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# железная дорога

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