Молодого человека сбил грузовой состав на перегоне Камышлов – Аксариха

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства травмирования мужчины грузовым поездом выясняют сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте. 21 января на перегоне станций Камышлов – Аксариха пострадал 20-летний житель Камышлова.

Установлено, что машинист тепловоза заметил человека, перебегавшего пути по регулируемому пешеходному переходу перед приближающимся грузовым составом.

Машинист подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение. Пострадавшего с травмами госпитализировали в одну из больниц Камышлова.

Со слов друга пострадавшего полицейским стало известно, что молодой человек видел состав, но не захотел ждать и побежал перед приближающимся поездом.

Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.