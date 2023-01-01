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Жителя Увата задержали с наркотиком

Происшествия, 11:30 23 января 2023

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержала полиция в Уватском районе, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

При разговоре с сотрудниками полиции мужчина 1973 года рождения заметно нервничал, после чего правоохранители приняли решение о досмотре его личных вещей.

В присутствии понятых у ранее судимого местного жителя был обнаружен сверток с порошком. Экспертиза установила, что это метилэфедрон массой свыше одного грамма. По словам задержанного, наркотик он приобрел бесконтактным способом для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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# наркотики , Уватский район , уголовное дело

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