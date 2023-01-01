Тюменский иммунолог рассказала, кто чаще всего страдает осложнениями после вирусных инфекций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осложнениями после вирусных инфекций чаще всего страдают люди старше 70 лет и дети. Это связано с тем, что защитные функции организма работают в этом возрасте слабо.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала аллерголог-иммунолог Университетской клиники, кандидат медицинских наук, доцент кафедры теории и практики сестринского дела Тюменского медуниверситета Елена Сагадеева.

"Пластические процессы в организме пожилых людей протекают слабо. В большей степени идут процессы разрушения, иммунная система плохо вырабатывает защитное действие. Страдает, прежде всего, сердечно-сосудистая система и отмечаются неврологические нарушения в виде инсультов, параличей, парезов", - пояснила иммунолог.

У детей первым признаком осложнения после вирусных инфекций является нарушение работы пищеварительной системы. Чаще всего это происходит у малышей до 4 лет, у них кишечник еще очень тонкий, не до конца сформированный, отметила Елена Сагадеева.

"Вирус "скашивает" ворсинки, остаются эрозивные поверхности, которые нужно восстанавливать. Это щадящая диета. На смену твердым продуктам должно прийти пюреобразное питание без специй, термически щадящее приготовление. Иногда у пациентов наблюдаются кожные высыпания - это реакция печени", - добавила специалист.

Напомним, Елена Сагадеева рекомендует для восстановления иммунитета после вирусной инфекции соблюдать режим, заниматься физкультурой и спортом, правильно питаться.

Анжела Лебедева