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Более 250 школьников Тюменской области побывали на Дне открытых дверей в аграрном университете

Общество, 16:31 23 января 2023

ТГ-канал Елены Бойко

Более 250 школьников из 22 муниципальных образований и городов юга Тюменской области побывали на Дне открытых дверей в ГАУ Северного Зауралья 21 января. Интересным фактом мероприятия является то, что детей из муниципальных образований привезли не родители, а главы и заместители глав районов по АПК. Глава Исетского района Николай Теньковский приехал в свой день рождения.

Об этом ректор вуза Елена Бойков написала в своем Telegram-канале.

"Мы очень заинтересованы в поступлении ребят именно из муниципальных районов области. С аграрным образованием этих детей ждёт большое будущее на малой родине! А региональные и муниципальные власти обязательно поддержат молодых специалистов", - сказала она.

ТГ-канал Елены Бойко

Для школьников были организованы экскурсии по интересным локациям вуза, выставки достижений инженерно-технологического, агротехнологического институтов, института биотехнологии и ветеринарной медицины, а также интерактивные игры от представителей объединенного совета обучающихся и мастер-классы от преподавателей и студентов вуза.

Подать документы в аграрный университет одновременно на пять направлений можно с 13 июня.

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# ГАУ Северного Зауралья , День открытых дверей

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