В Тюменской области 17 проектов библиотек получили гранты в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

17 проектов муниципальных библиотек Тюменской области получили поддержку различных грантовых конкурсов в 2022 году. Лидером являются библиотеки Ишима – поддержано шесть проектов, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

Проекты, направленные на социокультурную реабилитацию детей с ментальными нарушениями, стали победителями Фонда президентских грантов, социальный антинаркотический проект "Смерти в рассрочку – НЕТ!" и проект "Курс мобильной грамотности с нуля" были реализованы в Ишиме при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

На базе Информационно-библиотечного центра для молодёжи в Тюмени открылось креативное пространство "Кофейный аромат": проект "Кинолитературный старт" получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

В центральной библиотеке Уватского района открылся коворкинг-центр "УВАТ.town" – современное многофункциональное пространство со всеми необходимыми ресурсами для самореализации творческой молодежи, которое соединило в себе выставочный комплекс, интерактивную площадку для обучения, место культурного досуга. Специалисты библиотеки стали победителями грантового конкурса "Родные города" компании "Газпром нефть".

Проект "Душа деревни" библиотек Казанского района получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Дети и подростки под руководством библиотекарей, учителей, краеведов, изучили архивные материалы, записали видео воспоминаний старожилов, краеведов и создали мультимедийную летопись своих деревень.

Проект Сладковской центральной районной библиотеки "Стихи в "костюме" стал победителем Президентского фонда культурных инициатив. Для участников проекта – молодых поэтов – проходили творческие лаборатории по культуре речи и мастер-классы для начинающих авторов, наставниками выступали поэты литературного объединения "Вдохновение". Итогом стал выпуск и презентация сборника стихов.

В общей сложности в 2022 году от библиотек муниципальных образований Тюменской области подано более 90 заявок на грантовые конкурсы разного уровня. По нескольким из них результаты будут объявлены в 2023 году.