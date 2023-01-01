От тюменских школьников ждут заявки на конкурс "Начинающий программист"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Блеснуть знаниями и продемонстрировать свои навыки в области программирования могут учащиеся 5-8 классов из школ Тюмени в конкурсе "Начинающий программист", сообщает городской департамент образования.

Отборочный этап состязаний будет проходить 20-21 февраля дистанционно на базе тех школ, где учатся ребята. Основной этап конкурса состоится в очном формате 25 февраля в школе № 88.

Участники будут соревноваться в двух возрастных категориях: 5-6 классы и 7-8 классы. В каждой возрастной группе жюри определит пять победителей и пять призеров.

Подать заявку на участие в конкурсе "Начинающий программист" можно до 20 февраля 2023 года по ссылке.