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От тюменских школьников ждут заявки на конкурс "Начинающий программист"

Общество, 20:15 23 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Блеснуть знаниями и продемонстрировать свои навыки в области программирования могут учащиеся 5-8 классов из школ Тюмени в конкурсе "Начинающий программист", сообщает городской департамент образования.

Отборочный этап состязаний будет проходить 20-21 февраля дистанционно на базе тех школ, где учатся ребята. Основной этап конкурса состоится в очном формате 25 февраля в школе № 88.

Участники будут соревноваться в двух возрастных категориях: 5-6 классы и 7-8 классы. В каждой возрастной группе жюри определит пять победителей и пять призеров.

Подать заявку на участие в конкурсе "Начинающий программист" можно до 20 февраля 2023 года по ссылке.

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# конкурс , программирование

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