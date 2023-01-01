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В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадали врач и фельдшер

Происшествия, 22:07 23 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Врач и фельдшер пострадали в аварии на ул. Пермякова в Тюмени 23 января. Их состояние характеризуется как удовлетворительное. К пациенту, к которому ехали медики, отправили другую бригаду.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Бригада скорой медицинской помощи ехала на срочный вызов к пациенту с острым коронарным синдромом, в 19 часов 30 минут она попала в аварию. На помощь пришла проезжавшая в этот момент другая бригада медиков.

"Пострадавших врача и фельдшера доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2. После осмотра специалистами их направили на амбулаторное лечение. Состояние удовлетворительное", – рассказала Екатерина Климович.

Инна Пахомова

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# авария , ДТП , скорая помощь

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