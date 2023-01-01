Центр молодежных инициатив откроется в День студента в Тюмени
Центр молодежных инициатив, который объединит активную и талантливую молодежь Тюменской области, откроется на базе Государственного аграрного университета Северного Зауралья в День студента 25 января.
Пространство выступит в качестве площадки проведения нестандартных и современных мероприятий, способствующих популяризации сельскохозяйственной отрасли среди молодежи.
Почетными гостями открытия станут заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов, глава Тюменского района Светлана Иванова и депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова.
В программе запланирован диалог с приглашенными гостями и передача символа центра молодежных инициатив председателю объединенного совета обучающихся ГАУ Северного Зауралья Динаре Канаевой. Руководитель Центра молодежных инициатив Федор Маслов расскажет о ближайших планах, а также об итогах реализации первого социального проекта "Центр сельской молодежи "Дом Вверх Дном", который был реализован на базе нового пространства.