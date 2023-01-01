29 взрослых и 23 детей в селе Кускургуль Заболотья осмотрели врачи из автопоезда здоровья

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

29 взрослых и 23 детей осмотрели врачи областной больницы № 15 в селе Кускургуль Нижнетавдинского района во время традиционного выезда автопоезда здоровья в зону Заболотья, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Несовершеннолетних пациентов осмотрели педиатр, психиатр, стоматолог, окулист, невролог, отоларинголог, гинеколог и эндокринолог. Детям провели УЗИ, ЭКГ сердца, забрали общие и биохимические анализы крови, мочи. Детям старше 14 лет сделали флюорографию.

"В результате проведения ультразвуковой диагностики у девочки 12 лет выявлена патология щитовидной железы. Ее осмотрел эндокринолог и назначил дообследование", - рассказала заведующая педиатрическим поликлиническим отделением больницы Наталья Кольцова.

На прием к старшему фельдшеру Олегу Фалалееву обратились 18 женщин и 11 мужчин. Все имеют хронические заболевания и состоят на диспансерном учете. Им была проведена коррекция лечения и даны направления на обследование.