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Вещество на растительной основе для лечения подагры разработали в Тюменском медуниверситете

Общество, 13:45 24 января 2023

www.tyumsmu.ru/

Вещество на основе растительного сырья для нормализации уровня мочевой кислоты запатентует Тюменский медицинский университет. Оно будет использовано создания медпрепарата против синдрома гиперурикемии и подагры, сообщает Тюменский медуниверситет.

Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией хроматографии и элементного анализа вуза Даниэль Бояринцев и студенты института фармации Илья Кузминов и Ксения Брютова выделили вещество на основе троксерутина, который улучшает микроциркуляцию крови и активирует метаболические процессы в стенках кровеносных сосудов.

"Рабочее название вещества – модифицированный троксерутин. Оно создано на основе флавоноидов и не только нормализует уровень мочевой кислоты, но и оказывает противовоспалительное действие. Это позволит обойтись без приема нестероидных противовоспалительных средств, которые сегодня врачи назначают в дополнение к популярному медикаменту для лечения гиперурикемии и подагры", - говорит Даниэль Бояринцев.

Недостатком имеющихся лекарств являются риски серьезных побочных эффектов, в том числе для сердечно-сосудистой системы пациента. Ожидается, что модифицированный троксерутин не будет иметь таких последствий.

Разработчики препарата вскоре проведут доклинические испытания.

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# лекарство , Тюменский медицинский университет

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