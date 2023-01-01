10 тыс. 374 договора о догазификации выполнено в Тюменской области в 2022 году

10 тыс. 374 договора о подключении в рамках догазификации выполнено в Тюменской области в 2022 году - газовые сети построены до границ земельных участков.

В 2023 году в регионе предстоит бесплатно подвести газ до границ не менее 3 тысяч домовладений, рассказал генеральный директор управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 24 января.

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку. Это можно сделать на сайте газораспределительной организации, через портал Госуслуг, МФЦ или в "Газпром межрегионгаз Север" по адресу: ул. Энергетиков, 165 Для оформления заявки нужно свидетельство о праве собственности на земельный участок и домовладение, паспортные данные, СНИЛС и ситуационный план.

"Если ситуационный план собственник не может или не в состоянии отработать, мы сделаем сами. Но главный критерий – населенный пункт должен быть уже газифицирован и, соответственно, должны быть документы о праве собственности на домовладение. Если условия соблюдены, мы берем заявку в работу", - сказал Виктор Назаров.

генеральный директор управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров | Фото: ИА "Тюменская линия" генеральный директор управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров | Фото: ИА "Тюменская линия"

По его словам, часть заявок в графике догазификации пока невозможно отработать по одной из причин – нет технической возможности подключения или документов на домовладение. "Но это не значит, что житель не сможет подать повторно заявку. Он может доделать документы, отправить их в муниципалитет и мы, понимая, что туда нужен газ, создаем условия для технической возможности", - пояснил он.

Виктор Назаров добавил, что для газификации домовладения жители могут воспользоваться комплексным договором. В 2022 году подключены порядка 780 домовладений.

"Человек подает заявку и говорит, что хочет получить не только вывод около земельного участка, но и полностью газифицировать жилое строение. Мы обговариваем с ним стоимость оборудования, которое бы он хотел установить. Сюда входит газовая плита, котел, водонагреватель, считывающее устройство и, соответственно трубы, фитинги, в общем, все, что необходимо. В итоге он получает и подвод, и полностью газифицированный жилое помещение", - отметил генеральный директор.

Виктор Назаров добавил, что в регионе действуют субсидии на газификацию, которые делают подключение домовладений еще проще. На сегодняшний день субсидия на догазификацию составляет 130 тыс. рублей. Льготами уже воспользовались более 880 тюменцев.

Виктория Макарова