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Тюменские доноры внесли вклад в проект "100 миллионов для Победы"

Общество, 15:35 24 января 2023

Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии"

30 тюменских доноров приняли участие в акции "Двойное добро", которая состоялась 23 января. Активисты сдали кровь, а полученное денежное вознаграждение внесут в проект "100 миллионов для Победы", сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

На средства, собранные в рамках проекта "100 миллионов для Победы", бойцы получат новые высокотехнологичные приборы и обмундирование. К сбору средств присоединяются не только доноры, но и неравнодушные жители региона, предприниматели. Свой вклад может внести любой желающий на сайте тюменьдляпобеды.рф.

"Наши защитники — настоящие мужчины, которые по зову Родины и сердца готовы отстоять границы нашей страны, и в наших силах сделать все, чтобы помочь им и их семьям", — прокомментировал координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому Федеральному округу Владимир Сбитнев.

Также молодогвардейцы продолжают принимать заявки на оказание адресной помощи семьям мобилизованных в личных сообщениях группы во ВКонтакте. Активисты готовы доставить продукты из магазина, помочь в хозяйстве, сопроводить детей в детский сад, школу, спортивные секции и помочь им с выполнением домашнего задания.

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# благотворительность , Молодая гвардия

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