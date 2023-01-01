Тюменские доноры внесли вклад в проект "100 миллионов для Победы"

| Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии"

30 тюменских доноров приняли участие в акции "Двойное добро", которая состоялась 23 января. Активисты сдали кровь, а полученное денежное вознаграждение внесут в проект "100 миллионов для Победы", сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

На средства, собранные в рамках проекта "100 миллионов для Победы", бойцы получат новые высокотехнологичные приборы и обмундирование. К сбору средств присоединяются не только доноры, но и неравнодушные жители региона, предприниматели. Свой вклад может внести любой желающий на сайте тюменьдляпобеды.рф.

"Наши защитники — настоящие мужчины, которые по зову Родины и сердца готовы отстоять границы нашей страны, и в наших силах сделать все, чтобы помочь им и их семьям", — прокомментировал координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому Федеральному округу Владимир Сбитнев.

Также молодогвардейцы продолжают принимать заявки на оказание адресной помощи семьям мобилизованных в личных сообщениях группы во ВКонтакте. Активисты готовы доставить продукты из магазина, помочь в хозяйстве, сопроводить детей в детский сад, школу, спортивные секции и помочь им с выполнением домашнего задания.