37 тыс. тюменцев посетили кабинеты раннего выявления заболеваний в поликлинике №12

| Фото: пресс-служба поликлиники №12 Тюмени | Фото: пресс-служба поликлиники №12 Тюмени

Более 37 тысяч горожан прошли профилактические осмотры в кабинетах раннего выявления заболеваний поликлиники №12 в Тюмени в 2022 году.

Как отметили в пресс-службе учреждения, врачи выявили почти 5 тыс. патологических состояний хронического характера, у 500 пациентов диагностировали предраковые заболевания, еще у 24 – подозрение на онкологию.

Специалисты напоминают, что профилактический осмотр – это эффективный способ предотвратить развитие онкологии или обнаружить ее на ранних стадиях.

"Мы часто говорим, что многие виды рака на ранних стадиях "не болят". А пациенты часто у меня, как у онколога, да и у других докторов спрашивают: что можно сдать, чтобы на рак провериться. Вот эти кабинеты – именно то, что нужно, такой минимальный чек-ап", - отметила врач-онколог тюменской поликлиники №12 Ольга Грибанова.

Специалист подчеркнула, что важно проходить осмотр минимум один раз в год. В кабинетах раннего выявления заболеваний, которые разделены на мужской и женский, медработник действует по специальному алгоритму. Очереди обычно нет, поэтому это доступный и информативный вид профилактического осмотра, отмечают медики.