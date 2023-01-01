АО "Транснефть - Сибирь" в 2022 году повысило надежность объектов магистральных нефтепроводов

| Фото: АО «Транснефть - Сибирь» | Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

АО "Транснефть - Сибирь" в 2022 году в рамках реализации программ технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта модернизировало и ввело в эксплуатацию 154 объекта линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и нефтеперекачивающих станций (НПС).

Для повышения надежности системы магистральных нефтепроводов в минувшем году заменены и введены в эксплуатацию 12 участков линейной части МН общей протяженностью 68 км, в том числе выполнена замена почти 3 км коррозионных участков трассы. В местах пересечения с водными преградами заменено 4,7 км линейной части.

В рамках расширения резервуарного парка предприятия построены и введены в эксплуатацию два вертикальных стальных резервуара на ЛПДС "Каркатеевы" и один на НППС "Тюмень". На основании результатов полной технической диагностики проведена реконструкция по одной емкости для нефти на НПС "Холмогоры", ЛПДС "Нижневартовская" и "Каркатеевы", а также резервуара для нефтепродукта на НППС "Тюмень". В частности, выполнена частичная замена металлоконструкций стенки, днища и кровли резервуаров в местах выявленных дефектов, проведены работы по устройству антикоррозионной защиты.

В целях модернизации электронасосного оборудования в течение года на нефтеперекачивающих станциях заменено 36 магистральных и подпорных насосов, 23 электродвигателя. Новое оборудование производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" и АО "Русские электрические двигатели" (г. Челябинск) характеризуется улучшенными показателями качества и энергоэффективности, увеличенным межремонтным периодом. Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволило повысить надежность и энергоэффективность производственных объектов, а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти.

На НПС-1 ЛПДС "Торгили", НПС-1 ЛПДС "Каркатеевы", НПС-3 ЛПДС "Аремзяны" введена в эксплуатацию новая автоматизированная система управления технологическим процессом, что позволило обеспечить контроль, управление и защиту оборудования подпорной и магистральной насосных станций, резервуарного парка, систем автоматического регулирования давления, водяного и пенного пожаротушения.

Дублирующими блоками измерения оснащены 10 систем измерения качества нефти, цель техперевооружения - замена ранее действовавшего оборудования на более современное, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", а также дооснащение системой сбора и обработки информации.

В целях повышения надежности системы электроснабжения площадочных объектов построено и введено в эксплуатацию новое закрытое распределительное устройство в Нефтеюганском УМН на НПС-1 ЛПДС "Южный Балык", а также на НППС "Тюмень" Тюменского УМН.

Кроме того, в 2022 году в рамках программы капитального ремонта приведены к нормативному состоянию шесть объектов социально-бытового назначения, в частности отремонтированы вахтовые жилые комплексы на НПС "Юган", ЛПДС "Каркатеевы", административно-бытовой комплекс базы производственного обслуживания Сургутского УМН.

Проведение работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Сибирь", позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти, а также обеспечивать промышленную и экологическую безопасность.