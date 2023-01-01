В Тюменской области четыре района объединит туристическое кольцо "Ингальская долина"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Над созданием Южного туристического кольца "Ингальская долина" задумались в Упоровском районе. О проекте глава муниципального образования Леонид Сауков рассказал на заключительном событии акселерационной программы развития районов Тюменской области 24 января.

"Мы провели организационную встречу с коллегами из Упоровского, Исетского, Ялуторовского районов и Заводоуковского городского округа. Каждый муниципалитет богат историей, связанной с Ингальской долиной. Нам будет легче привлечь инвесторов, если мы объединим усилия. Сейчас ждем мнение от департамента инвестиционной политики и агентства туризма и продвижения Тюменской области. Если все будет хорошо, то следующий шаг – это турагентства", – рассказал он.

Леонид Сауков добавил, что, помимо исторической составляющей, в проекте "Ингальская долина" можно выделить и духовно-нравственную. В каждом из четырех районов есть храмы, которые посещают паломники. Проект будет интересен и любителям активного образа жизни из-за авиационного клуба в Ялуторовске и картинговой трассы в Упорово. Глава района уверен, что у туристов будут востребованы двухдневные туры.

В Упоровском районе продолжится работа, связанная с событийными мероприятиями. В пример Леонид Сауков привел фестиваль "Картофан Криммович", состоявшийся в Упорово в октябре 2022 года. По его словам, мероприятие собрало около трех тысяч человек, при этом около 500 человек не были жителями Упоровского района, запомнилась и "Никольская ярмарка". Эти события будут радовать селян и гостей из других районов и в дальнейшем.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов акцентировал внимание на том, что потенциал у фестиваля "Картофан Криммович" высокий. "Раскручивайте его не только на областном уровне. Это фестиваль, как минимум, Уральского федерального округа, как максимум - общероссийского уровня. Я наводил справки в Минсельхозе России: похожих фестивалей в стране нет. Есть возможность быть первыми", – отметил он.

Стоит сказать, что команда Упоровского района в ходе акселерации разработала 18 проектов в сфере сельского хозяйства, переработки, туризма, оказания услуг. Часть проектов реализовали в 2022 году, какие-то начнут претворять в жизнь в 2023 году. Есть задел и на 2024 год. Так, в конце следующего года в районе планируют открыть еще одно предприятие по выращиванию картофеля и овощей. Инвестор арендует землю площадью 120 га, сейчас приобретает оборудование.

Продолжится и поиск инвесторов для реализации проекта на Веденятском месторождении, грязь в котором обладает лечебными свойствами.

35 жителей района намерены заниматься выращиванием ягод.

В агропромышленном комплексе стратегическим направлением для района является продолжение развитие молочного животноводства: будут построены две фермы в селах Ингалинское и Липиха на 540 и 960 голов соответственно. Общий объем инвестиций – 684,5 млн рублей.

Отметим, за период акселерации команда, представляющая Упоровский район, реализовала девять проектов на общую сумму 62 млн рублей. Было создано 22 рабочих места.

Инна Пахомова