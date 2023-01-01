Жилой частный дом горел в Заводоуковске
Сообщение о пожаре в жилом доме в Заводоуковске поступило в экстренные службы 24 января в четвертом часу дня. Возгорание произошло в двухквартирном доме в переулке Правдинский, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
"По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли одной из квартир. Жильцы благополучно эвакуировались из горящей квартиры до прибытия подразделений МЧС", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что огонь удалось быстро ликвидировать на площади 40 квадратных метров, на месте происшествия работали 2 единицы техники и 7 сотрудников МЧС.
Причину пожара и ущерб предстоит установить.