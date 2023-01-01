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Жилой частный дом горел в Заводоуковске

Происшествия, 18:48 24 января 2023

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре в жилом доме в Заводоуковске поступило в экстренные службы 24 января в четвертом часу дня. Возгорание произошло в двухквартирном доме в переулке Правдинский, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

"По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли одной из квартир. Жильцы благополучно эвакуировались из горящей квартиры до прибытия подразделений МЧС", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что огонь удалось быстро ликвидировать на площади 40 квадратных метров, на месте происшествия работали 2 единицы техники и 7 сотрудников МЧС.

Причину пожара и ущерб предстоит установить.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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