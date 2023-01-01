Гастрономический спектакль погрузит тюменцев в атмосферу ресторанов двухвековой давности

| Фото: ресторан #СибирьСибирь | Фото: ресторан #СибирьСибирь

В атмосферу ресторанов первой четверти XIX века предлагает погрузиться ресторан #СибирьСибирь в Тюмени 2 февраля. Гастрономический спектакль с несколькими переменами блюд составлен по купеческим традициям, о которых расскажет сибирский гастроэксперт и историк Игорь Шеин.

Событие построят в форме необычного спектакля в восемь действий, во время которых гости попробуют популярные блюда купеческого стола a la russe. Первый подход участники совершат к рыбному закусочному столу, второй – к мясному, третий - к овощным закускам. Кульминацией действа станет подача легендарного купеческого блюда Сибири — осетра на шампанском с шафраном.

При этом, к каждому столу предлагается свой напиток. Пока гости будут пробовать меню, Игорь Шеин расскажет подробнее о гастрономии.

Подробно о стоимости участия и о гастроспектакле здесь.