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Дополнительные автобусы запустят в Абалак для участников фестиваля Snow Dogs

Общество, 10:02 26 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дополнительные автобусы запустят для гостей и зрителей фестиваля Snow Dogs, который пройдет в Абалаке с 27 по 29 января. Для участников будет курсировать рейс № 104, сообщает администрация Тобольского района.

Из Тобольска автобус будет отъезжать от ДК "Синтез" в 9 часов 20 минут и 11 часов, из Абалака - в 16 часов 30 минут и в 18 часов. Стоимость проезда составит 70 рублей.

Напомним, в эти дни гостей ждут на XIX международный зимний мотослет и XI международный ледовый чемпионат мира по гонкам на унимото на льду 2023.

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# автобус , автогонки , гонки

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