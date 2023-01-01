В Уватском районе собирают адресные посылки для мобилизованных к 23 февраля

| Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Сбор помощи в рамках акции "Тепло родного дома", которую проводит при поддержке правительства Тюменской области региональное отделение партии "Единая Россия", проходит в Уватском районе до 3 февраля. Именные посылки от родных военнослужащим, участвующим в СВО, доставят ко Дню защитника Отечества, сообщил глава администрации Уватского района Вячеслав Елизаров.

Пункты сбора организованы в каждой администрации сельского поселения, здесь можно уточнить и условия отправки. Кроме того, можно передать посылку представителю "Единой России" по адресу: с. Уват, ул. Ленина, д. 77, каб. 201.

Вячеслав Елизаров отметил работу волонтеров района, подчеркнув, что добровольцы оказывают помощь в формировании и отправке посылок, организуя сбор необходимых вещей бойцам.

"Не устану благодарить неравнодушных уватцев, занимающихся по зову сердца благотворительностью и поддерживающих ребят. Слова благородности передаю и от наших соседей – Ямало-Ненецкого автономного округа за помощь в решении вопросов, связанных с ямльцами, призванными на военную службу по мобилизации. Вместе мы сможем достойно ответить на любые трудности и результативно решать возникающие задачи", - сказал Вячеслав Елизаров.

Напомним, в конце декабря из Уватского района в рамках акции бойцам были доставлены 35 адресных посылок от родных.