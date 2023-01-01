  • 25 января 202325.01.2023среда
  • USD68,7529
    EUR74,6948
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Две тюменские команды выступили на международном фестивале "КиВиН-2023"

Общество, 18:16 25 января 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменские команды "Так, стоп!" из ТИУ и ТюмГУ, а также "Егор и 8" из Техникума строительной индустрии и городского хозяйства приняли участие в 34 международном фестивале "КиВиН", который завершился 24 января. Оба коллектива выступили успешно, получив повышенный рейтинг, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

"Это, конечно, большой успех! - сказала директор Лиги КВН "Тюмень" Лариса Антропова.

Всего за награды и внимание боролись 450 коллективов из России и стран ближнего зарубежья. По итогам фестиваля будут сформированы составы высшей, премьер и первой лиг международного союза КВН. Состав центральных и официальных лиг также еще формируется.

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Команда "Так, стоп!" уже получила приглашения в Лигу особого статуса "Сибирь" и официальную омскую лигу КВН.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# КиВиН , ТИУ , ТюмГУ , Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:09 25.01.2023Центр молодежных инициатив аграрного университета открылся в Тюмени
19:51 25.01.2023Иностранные студенты впервые встали на коньки в Тюмени
19:04 25.01.2023Продукция Тюменского ремонтно-механического завода отмечена дипломом всероссийского конкурса
18:16 25.01.2023Две тюменские команды выступили на международном фестивале "КиВиН-2023"