Две тюменские команды выступили на международном фестивале "КиВиН-2023"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменские команды "Так, стоп!" из ТИУ и ТюмГУ, а также "Егор и 8" из Техникума строительной индустрии и городского хозяйства приняли участие в 34 международном фестивале "КиВиН", который завершился 24 января. Оба коллектива выступили успешно, получив повышенный рейтинг, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

"Это, конечно, большой успех! - сказала директор Лиги КВН "Тюмень" Лариса Антропова.

Всего за награды и внимание боролись 450 коллективов из России и стран ближнего зарубежья. По итогам фестиваля будут сформированы составы высшей, премьер и первой лиг международного союза КВН. Состав центральных и официальных лиг также еще формируется.

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Команда "Так, стоп!" уже получила приглашения в Лигу особого статуса "Сибирь" и официальную омскую лигу КВН.