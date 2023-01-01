Семейную пару задержали в Тюмени за сбыт наркотиков

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Супругов, подозреваемых в сбыте наркотиков, задержали на ул. Волгоградской в Тюмени оперативники. Полицейские изъяли у ранее не судимой тюменки 25 полимерных свертков с порошком, обмотанных желтой изолентой, сообщает региональное УМВД.

Также правоохранители обнаружили еще один полимерный пакет с разовыми дозами синтетического наркотика, приготовленного к дальнейшему сбыту.

Задежанные 39 и 37 лет рассказали полицейским, что уже полгода занимаются распространением наркотиков. Они получали крупные партии через закладки и оборудовали тайники с разовыми дозами.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.