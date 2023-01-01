Инспекторы ГИБДД патрулируют участок трассы Тюмень – Омск в Ялуторовском районе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Участок автодороги Тюмень – Омск в Ялуторовском районе патрулируют инспекторы ДПС 25 января. Они несут службу 58 км федеральной трассы, особое внимание уделяют проверке школьных автобусов.

Как отметили в ГИБДД по Тюменской области, ранее этот участок трассы был опасен. Сейчас здесь организовано четырехполосное движение, установлено разделительное ограждение, исключающее встречный разъезд транспорта. На повороте в поселок Беркут появился временный светофор, который будет работать до окончания строительства разворотной петли.

Автоинспекторы рекомендуют автомобилистам выбирать безопасную скорость и следовать указаниям дорожных знаков, в том числе в местах дорожного ремонта.